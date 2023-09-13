اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث الطالبية"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:39 م
السجن 3 سنوات لمتهم بقضية "أحداث الطالبية" حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث الطالبية"

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 

 

 


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