اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرياض وواشنطن تنفذان التمرين العسكرى المشترك "الرمال الحمراء 2"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:01 م
الرياض وواشنطن تنفذان التمرين العسكرى المشترك "الرمال الحمراء 2" تدريبات عسكرية - أرشيفية
أ ش أ

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شهِد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا في المنطقة الشمالية اليوم الأربعاء، فعاليات يوم كبار الشخصيات للتمرين المشترك "الرمال الحمراء 2"، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ونظيرتها بالقيادة المركزية الأمريكية.

 

وأكد مدير التمرين العميد الطيران السعودي الركن محمد بن سعد المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا التمرين الذي استمر 3 أيام قد حقق جميع الأهداف التي خطط لها والتي يأتي من أبرزها تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، واكتساب الخبرات وتنمية المهارات ورفع مستوى الكفاءة والقدرة والجاهزية للقوات المسلحة خصوصًا في التعامل مع التهديدات الناشئة، مشيرًا إلى أن مشاركة القوات المسلحة في التمرين كانت ممثلة في أفرعها القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي.

 

وأوضح المالكي، أنه جرى خلال التمرين مشاركة العديد من الأنظمة الحالية والجديدة؛ لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة التي يأتي من أبرزها الأنظمة المسيرة، وتم ذلك من خلال الاكتشاف والتعامل باستخدام الأسلحة المباشرة أو استخدم أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، كما شهد التمرين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 


الرياض

واشنطن

الرمال الحمراء 2

تمرين عسكرى



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