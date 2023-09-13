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الجيش الليبى: مصر صاحبة خبرة كبيرة فى الدعم اللوجيستى وعمليات الإنقاذ

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 09:01 م
الجيش الليبى: مصر صاحبة خبرة كبيرة فى الدعم اللوجيستى وعمليات الإنقاذ اللواء خالد المحجوب
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن مصر ذات خبرة كبيرة فى الدعم اللوجيستى وعمليات الإنقاذ، ونشكرها على دعم ليبيا.
 
ووجه مدير التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجّه به من دعم لوجيستي لمساعدة ليبيا، في الأوضاع الكارثية جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.
 
وأوضح اللواء خالد المحجوب، أن مواقف مصر الداعمة لليبيا ليست غريبة عليها وهذا هو المأمول دائمًا منها، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن المفقودين، ونعمل على إصلاح الطرق والبنى التحتية.

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