"الإندبندنت": أزمة توظيف فى سجون المملكة المتحدة يتركها عرضة لمزيد من العنف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن هناك أزمة توظيف فى سجون المملكة المتحدة، حيث أظهرت أرقام جديدة أن الآلاف من الضباط الأكثر خبرة تخلوا عن الخدمة، مما ترك السجون عرضة لمزيد من العنف وعدم الاستقرار وسيطرة العصابات المنظمة.

ويُظهر التحليل الذى أجرته صحيفة "إندبندنت" أن حوالي 60% من الضباط في سجون المملكة المتحدة كان لديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في عام 2017، لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 30% بحلول يونيو من هذا العام، وفُقد أكثر من 1000 من ضباط السجون الأكثر خبرة في العام الماضي وحده.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الضباط الذين تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات من 27 في المائة في عام 2017 إلى أكثر من 36 في المائة.

وحذر الخبراء من أن الموظفين عديمي الخبرة لديهم ثقة أقل في التعامل مع العنف وزعماء الجريمة المنظمة في عنابر السجون، في حين يُتركون دون دعم أو توجيه، وقال حزب العمال إن حجم الموظفين ذوي الخبرة الذين يغادرون الخدمة "مثير للقلق بصراحة".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه تحقيق في كيفية تمكن المشتبه به الإرهابي دانيال خليفة من الفرار من سجن واندزورث ، حيث قال تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، إن أكبر مشكلة تواجه هذا السجن هي نقص الموظفين ذوي الخبرة.

وقال تايلور أيضًا لصحيفة "الإندبندنت" إن المحافظين ومسئولي السجون والسجناء يشعرون بالقلق بشأن "الموظفين عديمي الخبرة الذين لا يعرفون الأمور".

وقال إن العنف المتزايد في السجون خلق "حلقة مفرغة" حيث أراد الموظفون الاستقالة، وترك السجن تحت إشراف أقل، مما تسبب في زيادة العنف.

وقال ستيفن جيلان، الأمين العام لجمعية ضباط السجون، إن الموظفين الشباب "يُتركون لحالهم" دون توجيه كاف، مما يتركهم عرضة للتلاعب من قبل العصابات المنظمة.