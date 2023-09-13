اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:10 م
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افتتاح معرض الصور الصينى المصرى بقلعة قايتباى بالإسكندرية.. صور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:08 م
افتتاح معرض الصور الصينى المصرى بقلعة قايتباى بالإسكندرية.. صور جانب من الافتتاح
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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افتتح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والقنصل الصيني العام يونج يي، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك نائبا عن محافظ الإسكندرية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار معرض الصور الصيني المصرى، داخل قلعة قايتباي الأثرية.
 
وقال محمد متولي، إن بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي وزيري، بالموافقة على إقامة معرض الصور الصيني المصرى، وذلك لتنشيط السياحة الصينية داخل المناطق الأثرية، وأن السفارة الصينية تقدمت بإقامة المعرض داخل قلعة قايتباي الأثرية على مدار يومين .
 
 
وأضاف محمد متولي لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يتكون من عدد 37 صورة 22 صورة خاصة الجانب الصيني ويمثلوا التراث الثقافي الصيني، وعدد 15 صورة يمثلوا بعض الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ومنها ( قصر السلاملك - وقصر الحرملك -كشك الشاي -كوم الناضورة ، طاحونة المنتزة ، جرس سان سابا -بأتيليه الإسكندرية).
 
وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أن المعرض لقي إعجاب الزائرين على قلعة قايتباي والسياح الصينيين، والصور معروضة باللغة الصينية وباللغة العربية لمعرفة الزائرين بالصور وتاريخها ، وأن المعرض يبدأ من بدء العمل الرسمي في قلعة قايتباي ،يوميا من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 8 مساء، وذلك من أجل تنشيط السياحة والوعي الأثرى.
 
 
وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن الدكتور مصطفى وزير الأمين العام، يوافق دائما على الوعي الأثري حيث تشمل محافظة الإسكندرية عدد 60 منطقة أثرية منها الإسلامية والقبطية واليهودية ، وتوجد في الأسكندرية أكبر منطقة أثرية قبطية في العالم ،وهي دير مارمينا التي تقع علي مساحة 1000 فدان ،وكذلك جرس سان سابا اكبر جرس في مصر .    
 
 
معرض-الصور-الصيني-المصري
معرض الصور الصيني المصري

معرض-الصور-المصري-الصيني-قلعة-قايتباي
معرض الصور المصري الصيني قلعة قايتباي

معرض-صور-مصري-صيني-داخل-قلعة-قايتباي-الأثرية
معرض صور مصري صيني داخل قلعة قايتباي الأثرية

معرض-صور-مصري-صيني
معرض صور مصري صيني

المعرض-المصري-الصيني-للصور-بقلعة-قايتباي
المعرض المصري الصيني للصور بقلعة قايتباي

جرس-سان-سابا-داخل-معرض-الصور-الصيني-المصري
جرس سان سابا داخل معرض الصور الصيني المصري

صور-من-المعرض-المصري-الصيني-بقلعة-قايتباي-الأثرية
صور من المعرض المصري الصيني بقلعة قايتباي الأثرية

صور-من-داخل-معرض-قلعة-قايتباي--بالإسكندرية
صور من داخل معرض قلعة قايتباي بالإسكندرية

صورة-من-معرض-الصور-الصيني-المصري-بقلعة-قايتباي
صورة من معرض الصور الصيني المصري بقلعة قايتباي

 


أخبار الإسكندرية

وزارة الآثار

العلاقات الصينية المصرية

معرض الصور

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