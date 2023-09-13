ارتفاع مبيعات السيارات خلال شهر أغسطس الماضى لتسجل 26653 مركبة "زيرو"

كتبت: أماني سمير

ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر أغسطس 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو"، حيث سجلت حوالى 26673 مركبة متنوعة ما بين سيارات ملاكي ودراجات نارية وسيارات نقل.

ويؤكد التقرير على أن المبيعات الفعلية للسوق فى حالة ارتفاع بالمقارنة بالشهر السابق، حيث كانت قد حققت 18586 مركبة متنوعة.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949 مركبة موديل 2021 و8076 مركبة موديل2022، و11003 مركبة موديل 2023، و2877 مركبة موديل 2024.