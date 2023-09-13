اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك أعلى الطريق الإقليمى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:42 ص
إصابة 5 أشخاص فى انقلاب توك توك أعلى الطريق الإقليمى حادث توك توك- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك أعلى الطريق الإقليمى فى العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب توك توك أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.
 
 
 

انقلاب توك توك

اخبار الحوادث

طريق الاقليمى الصحراوى

العياط



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