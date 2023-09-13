إصابة شخص في مشاجرة بأوسيم والقبض على المتهمين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى قرى أوسيم ، مما أدى إلى إصابة أحد المتشاجرين، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص في قرية بأوسيم، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وخلال المشاجرة أصيب شخصا، وتم نقله إلى مستشفى أوسيم المركزي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق.