اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة 837 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال شهر أغسطس بالإسكندرية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:16 م
إزالة 837 إعلانا مخالفا بأحياء الثغر خلال شهر أغسطس بالإسكندرية إزالة الإعلانات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة الأستاذة إيمان جابر وقسم الاعلانات حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء أسفرت عن إزالة عدد 837 إعلان مخالف خلال شهر أغسطس وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة جميع الإعلانات المخالفة التي تسئ للمظهر الحضاري المدينة، وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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