اليوم السابع
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إحالة لصوص أبواب المدافن الحديدية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:53 ص
إحالة لصوص أبواب المدافن الحديدية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية محكمة ـ ارشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة،  عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة بالقاهرة. 
 
 
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.
 
 
 

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