إحالة لصوص أبواب المدافن الحديدية بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.