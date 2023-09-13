أمن الدقهلية ينجح فى تحرير شخص بعد اختطافه على يد 3 أشخاص فى ميت غمر

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية من تحرير شخص بعد اختطافه وإيداعه بإحدى المخازن بقرية ميت ناجى وقيده بسلاسل حديدية على يد 3 أشخاص وذلك بعد قيامهما باختطافه لتحصله منهم على مبلغ 350 ألف جنيه مقابل تسهيل سفرهم إلى دولة إيطاليا وتعرضهم للنصب.

كان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجناية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من"مريم.م.ح.إ"،21 عاما، ربة منزل،ومقيمة منطقة المرج محافظة القاهرة، بتغيب زوجها"ماهر.ع.س"،27عاما،سائق، عقب مقابلته شخصان بمحل إقامتهما منذ اسبوع تلقيها اتصالا من زوجها يفيد باختطافه وحجزة بمخزن خردة بقرية ميت ناجى بنطاق المركز.

بتقنين الإجراءات جرى تحديد المخزن وتبين أنه ملك "محمد.ا.م.إ"، وشهرته "عصفورة"، بمداهمة المخزن تبين تواجد المحرر بشانه بلاغ باختطافه مقيد بسلاسل حديدية واقفال وبرفقته مالك المخزن وشخص أخر يدعى"محمود.ي.ا.ع"،27 عاما، حداد.

بضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب واقعة اختطاف الشخص بالإشتراك مع "محمد ع".ا"،26 عاما، وذلك بعد أن تحصل المجنى عليه منهم على مبلغ 350 ألف جنيه منذ حوالى 5 أشهر نظير تسفيرهم إلى دولة إيطاليا واكتشافهما نصبه عليهم فقاموا بالتوجه إلى مسكنه بمنطقة المر واصطحابه إلى مخزن لحين رده المبلغ الذى تحصل عليه منهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.