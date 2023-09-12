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وزير الطيران المدنى الليبى: اختفاء 25% من مدينة درنة.. وعدد الضحايا يزداد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:31 م
وزير الطيران المدنى الليبى: اختفاء 25% من مدينة درنة.. وعدد الضحايا يزداد الوضع فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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قال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إن الوضع في ليبيا سئ للغاية، إذ إن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت وتجاوز عدد الوفيات 1500 مواطن إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات.
 
وأضاف «شكيوات»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن 25% من مدينة درنة اختفى تماما من سطح الأرض، أما باقي أجزاء المدينة تضررت نتيجة انجراف المياه لمساكن المواطنين وأصبحت غير صالحة للسكن، مشيرا إلى أن هذه المدينة تعيش وضعاً إنساني حرج للغاية، وهناك قلة في بعض المواد الغذائية بسبب الوضع المربك الذي يعيشه المواطنون.
 
وتابع، أن عدد ضحايا العاصفة يزداد كل دقيقة، وما زالت فرق الإنقاذ والجيش يعملون في منطقة درنة لانتشال المفقودين، لذلك لا يوجد رقم ثابت لعدد الضحايا أو المفقودين حتى الآن، متوقعا ارتفاع أعداد الضحايا، موضحا أن عاصفة دانيال أثرت في حركة الملاحة الجوية، إذ توقفت تماما، والجو الآن في منطقة درنة طبيعي، كون العاصفة غادرت الأراضي الليبية.

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اعصار دانيال

اضرار اعصار دانيال



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