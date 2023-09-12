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وزير الخارجية يعيد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:35 م
وزير الخارجية يعيد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب وزير الخارجية ووزير الشئون الخارجية بالمملكة المغربية
كتب أحمد جمعة

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أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج بالمملكة المغربية.

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعبًا، على إثر الزلزال الذى ضرب بعض المدن بالمغرب، وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب فى هذا الظرف الدقيق الذى يمر به، وهو ما أكدت عليه جميع ردود الأفعال المصرية الرسمية والشعبية.

 

وأوضح أبو زيد أن الوزير المغربى عبر عن عميق امتنان وتقدير جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم، مقدرًا قرار مصر إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنًا مع المغرب.


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