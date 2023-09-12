جاء ذلك فى مستهل لقاءات الزيارة الثالثة للمبعوث الفرنسي منذ تكليفه بالمهمة في شهر يونيو الماضي.

من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي أنه آت إلى لبنان لاستكمال مهمته ، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.

وعبر لودريان عن أمله في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل.

شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.