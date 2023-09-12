وأضاف أوزيروف- فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن فكرة شطب الجانب الروسي لما تبقى من الديون المستحقة على الدول الأفريقية قيد البحث، موضحا أنه يجرى النظر في كل حالة على حدة، حيثما دعت الحاجة.

وتابع "فى بعض الأحيان يمكن تحويل هذه الديون إلى استثمارات أو بعض المشاريع التنموية، ولم لا؟ هذه الأمور بالطبع يمكن مناقشتها"، مشددا على أن "هذه ممارسة عالمية، وليست لنا فقط".

وفي يوليو الماضي.. أشار أوزيروف في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن القضايا المتعلقة بديون الدول الإفريقية لروسيا قد تمت تسويتها بنسبة 90%.

وعلى صعيد العلاقات الروسية الأفريقية أيضا، صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف للصحفيين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، بأن الإمدادات المجانية من الحبوب الروسية إلى أفريقيا ستبدأ في أقرب وقت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في ختام قمة "روسيا - إفريقيا" في بطرسبورج، نهاية يوليو الماضي، أن موسكو ستبدأ بإرسال الحبوب الروسية المجانية إلى البلدان الإفريقية خلال 3 أو4 أشهر.