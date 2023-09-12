مصرع سيدة إثر إصابتها في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة مصرعها على إثر إصابتها بجرحين طعنين بالظهر وجرح قطعى بالأنف على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بسبب خلافات أسرية. تم ضبط المتهمين في المشاجرة والأداة المستخدمة في المشاجرة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة سيدة عقب تعرضها للإصابة في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين " طرف أول " مني ا ع ا 30 سنة مصابه " بجرحين طعنيين بالظهر وجرح قطعي بالأنف " وتم نقلها لمستشفي برديس المركزي وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة، وشقيقها عطيتو ا ع ا 31 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " والد الطرف الأول أحمد ع ا ح 60 سنة مزارع ، وزوجة والدهما ثنيه ع م م 36 سنة ربه منزل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الآداه المستخدمة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالسب والضرب 00 وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأولي من الطرف الأول التي أودت بحياتها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته علي أثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات أسرية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.