اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:48 م
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مسابقة بحثية عن أخطار المخدرات على الفرد والمجتمع بمركز شباب الشورانية بسوهاج

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:57 م
مسابقة بحثية عن أخطار المخدرات على الفرد والمجتمع بمركز شباب الشورانية بسوهاج جانب من المسابقة
سوهاج عمرو خلف

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نظم مركز شباب الشورانية بمركز المراغة التابع لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، مسابقة بحثية عن أخطار الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع.
 
ناقشت المسابقة التعرف على ظاهرة الإدمان والمخدرات وأنواعه المنتشرة والأسباب المؤدية للإدمان وضعف الوازع الديني لدي الشباب ومجاراة رفقاء السوء وبعض العادات المتعارف عليها حديثاً في المناسبات والأفراح، وأبرز تكاتف أجهزة الدولة لمجابهة خطر الإدمان والمخدرات ومساندة صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات للفرد والمجتمع.
 
وفى نهاية المسابقة، أشاد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة بدور مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ودورها في مجابهة تلك النوعية من المشاكل ووضع أساليب جديدة للتعامل مع تلك الظاهرة.

سوهاج

الشباب والرياضة

الادمان

المخدرات

مسابقة



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