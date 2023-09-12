قانون أوروبى يحذر من استيراد منتجات ضارة للغابات يثير الجدل ويرفضه أكثر من 15 دولة

فاطمة شوقى

دخل القانون الأوروبي ضد إزالة الغابات، حيز التنفيذ قبل ما يزيد عن شهرين، حيث يحظر على دول الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات من المناطق التي أزيلت منها الغابات، ما أثار قلقا عميقا لدى العديد من البلدان النامية التي تعتبر نفسها متضررة بشكل مباشر.

وكتبت البرازيل وإندونيسيا و15 دولة أخرى رسالة مشتركة إلى السلطات العليا في مؤسسات المجتمع يطالبون فيها الكتلة بإعادة النظر في القاعدة، التي ينتقدونها بسبب "طبيعتها العقابية والتمييزية"، وفقًا للنص الذي صدر من قبل وزارة الخارجية البرازيلية.

وأعرب العديد من الموقعين عن استيائهم علناً قبل عام، ويتهمون الاتحاد الأوروبي بأنه كان "غير مرن" حتى الآن ويطالبون بفتح حوار لحل النزاع مع التأكيد من جديد على التزامهم "بالأهداف البيئية المتعددة الأطراف".

ويعتبر معيار الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يونيو، من قبل مؤلفيه خطوة عظيمة إلى الأمام حتى لا يساهم الاستهلاك في الدول السبعة والعشرين في إزالة الغابات أو تدهور منطقة الأمازون وغيرها من الغابات الاستوائية القيمة.

ويمنع قانون مكافحة إزالة الغابات دخول سبعة منتجات (زيت النخيل والكاكاو والقهوة والمطاط والماشية والأخشاب وفول الصويا) ومشتقاتها إلى أراضيها إذا جاءت من مناطق تمت إزالة الغابات بشكل غير قانوني بعد 31 ديسمبر 2020، وستكون الشركات نفسها التي ترغب في تسويقها هي التي يجب أن تثبت أن منتجاتها نظيفة.

وإلى جانب البرازيل، وقعت 10 دول في أمريكا اللاتينية أيضًا على الرسالة (الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراجواي وبيرو وجمهورية الدومينيكان)، بالإضافة إلى إندونيسيا (التي تعد موطنًا لواحدة من أكبر المناطق الاستوائية).

وتحذر الحكومات الـ 17 الموقعة من أن "صغار المنتجين قد ينتهي بهم الأمر إلى استبعادهم من سلاسل القيمة الدولية، ليس لأنهم أزالوا غابات أراضيهم، ولكن بسبب عدم قدرتهم على الامتثال للمتطلبات الصارمة التي تفرضها" القواعد التنظيمية الأوروبية.

وتطلب الدول الموقعة في رسالتها الموجهة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن تستفيد الأطراف من عملية إعداد المبادئ التوجيهية لـ تنفيذ القانون "لتصحيح التشريعات أو على الأقل محاولة التخفيف من آثارها الأكثر ضرراً".

وتطالب الحكومات الـ17 بتصويت بالثقة من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني المبادئ التوجيهية التي "تقدر بشكل مناسب الممارسات المحلية المستدامة في سلاسل القيمة الزراعية، سواء تلك التي تم تنفيذها بالفعل أو تلك التي هي قيد التطوير". ويرون أنه من الضروري تجنب الاضطرابات في العلاقات التجارية، بالإضافة إلى العبء البيروقراطي الإضافي والتكاليف التي ستترتب على جميع المعنيين، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين.