قافلة طبية مجانية بالتل الكبير فى الإسماعيلية تستقبل 307 مواطنا فى أولى أيامها

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بوحدة كفر الشيخ عطية، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة التل الكبير، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 307 مواطنين فى أولى أيامها، حيث إنها بدأت أمس الإثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في وحدة كفر الشيخ عطية تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفورى بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة إلى أنه تم استقبال 168 مواطنا بعيادة الباطنة و36 مواطنا بالجراحة، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 18 سيدة بالإضافة إلى استقبال 38 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الأسنان تم استقبال 16 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 25 حالة، بالإضافة إلى استقبال 6 سيدات بعيادة النساء.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة كفر الشيخ عطية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.



قافلة طبية مجانية بوحدة كفر الشيخ عطية

قافلة طبية مجانية بالتل الكبير



