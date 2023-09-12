ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 بقصد بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 داخل طلمبة رصيف بدون ترخيص بقصد بيعه بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحطات بيع البنزين والسولار بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على تلك السلع ضمت أحمد البسطويسى مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير الرقابة التجارية، ومحمد فوزى، وتامر الاشعل، المفتشين بإدارة الرقابة التجارية

واسفر التفتيش عن ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 داخل طلمبة رصيف بدون ترخيص وذلك لتجميع تلك الكمية وبيعها فى السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع.

كما تم ضبط طن بلاستيك مجروش غير مدون عليه أى بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.