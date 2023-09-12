اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 بقصد بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:50 م
ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 بقصد بيعهم بالسوق السوداء بالغربية محطات تموين السيارات - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 داخل طلمبة رصيف بدون ترخيص بقصد بيعه بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحطات بيع البنزين والسولار بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على تلك السلع ضمت أحمد البسطويسى مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير الرقابة التجارية، ومحمد فوزى، وتامر الاشعل، المفتشين بإدارة الرقابة التجارية 
واسفر التفتيش عن  ضبط 3 آلاف لتر بنزين 80 داخل طلمبة رصيف بدون ترخيص وذلك لتجميع تلك الكمية وبيعها فى السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع.
 
كما  تم ضبط  طن بلاستيك مجروش غير مدون عليه أى بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

تموين الغربية

بنزين

بلاستيك



الموضوعات المتعلقة

مواطن من الغربية: أدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة لاستمرار الإنجازات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:54 م

الأقصر تستعد للموسم السياحى الشتوى.. خطة متكاملة لتجميل الطرق والشوارع فى محيط معابد الكرنك والمطار والكورنيش..تطوير شامل للمشى السياحى شرق المدينة..وإنشاء كورنيش جديد فى البر الغربى على غرار ممشى أهل مصر.. صور

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:00 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بمحافظة الغربية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:17 م

ضبط 2.5 طن عسل وزيت طعام مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة