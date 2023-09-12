اليوم السابع
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ضبط المتهم بإشعال النيران فى شقتين ببورسعيد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:57 ص
ضبط المتهم بإشعال النيران فى شقتين ببورسعيد حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات ببورسعيد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار، وبسؤال مالكيهما اتهما (بائع متجول "له معلومات جنائية") بارتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والآيس") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة البنزين، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

بورسعيد

امن بورسعيد



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