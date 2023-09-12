اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى الهرم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:28 ص
ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى الهرم مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، مما أسفر عن إصابة 3 من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بتشاجر عددا من الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى إلى نشوب مشاجرة بين عددا من الأشخاص، لتنتهي المشاجرة بإصابة 3 من المتشاجرين.

تم ضبط المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى استجواب المتهمين المضبوطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


مشاجرة بالهرم

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