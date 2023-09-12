شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تتعرض محافظة المنوفية اليوم لحالة من الطقس الغير مستقر أدت إلى سقوط أمطار متوسطة، وعلى الفور توجهات عربات الكسح للتعامل الفورى مع مياه الأمطار بناء على تعليمات الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن التعامل السريع مع مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

وجه الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى.

وأكد نجيب، أنه تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار وكذلك رفع الاتربة عنها لمنع تجمع مياة الأمطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.