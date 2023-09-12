اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:06 م
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شركة القليوبية تعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:23 م
شركة القليوبية تعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية معدات رفع مياه الأمطار
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع افرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.
 
وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.
 
ووجه بضرورة التواجد  لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك امر بعمل حصر للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.
 
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معدات رفع مياه الأمطار

 
 
 
 
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جانب من المعدات
 

 

 


وزاره الاسكان

شركه مياه القليوبيه

سوء الاحوال الجويه

الطقس



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