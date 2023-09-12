خلاف على سعر جراب هاتف ينتهى بمقتل مالك محل فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الامن بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل مالك محل هواتف بمنطقة الطالبية، على يد مسجل خطر، بسبب خلاف على سعر جراب هاتف محمول، وتم إحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.