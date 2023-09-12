حبس مدير مشتريات بمدرسة خاصة بالدقى 4 أيام لاتهامه بسرقة مبلغ مالى

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مدير مشتريات بمدرسة خاصة بالدقي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى،وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم امام جهات التحقيق بارتكاب جريمة السرقة لمروره بضائقة مالية، وأرشد عن مكان النقود المستولى عليها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (مدير حسابات بمجموعة مدارس) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المقر الإدارى الخاص بمجموعة المدراس كائن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مدير المشتريات بذات المقر - مُقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى (سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.