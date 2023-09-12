اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان: المستهلكون البريطانيون قلقون حيال ارتفاع الأسعار رغم تباطؤ التضخم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:49 م
جارديان: المستهلكون البريطانيون قلقون حيال ارتفاع الأسعار رغم تباطؤ التضخم ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباطأ تضخم أسعار البقالة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، لكنه لا يزال مرتفعا ولا يزال معظم المستهلكين يشعرون بالقلق بشأن ارتفاع الأسعار، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وانخفض معدل التضخم السنوى فى المتاجر الكبرى للشهر السادس على التوالى، إلى 12.2% فى الأسابيع الأربعة حتى 3 سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شركة كانتار للمحللين.

وقال فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين فى كانتار: "12.2% لن يكون رقمًا يستحق الاحتفال به بالنسبة للعديد من الأسر. تظهر بياناتنا أن 95% من المستهلكين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار البقالة، ولا يقابله سوى قلقهم بشأن فواتير الطاقة. بعد عام كامل من التضخم الذى تجاوز 10% فى أسعار البقالة، ليس من المستغرب أن يعتبر ما يقل قليلا عن ربع السكان أنفسهم ممن يعانون ماليا".

وأوضحت الصحيفة أن تباطؤ التضخم زاد من مكاسب تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات من خلال زيادة المبيعات حيث يبحث المتسوقون الذين يعانون من ضائقة التكاليف عن العروض.

وأشارت الصحيفة إلى أن متاجر اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب تراجع المبيعات وأصبح ويلكو أحدث ضحايا التعثر، حيث من المحتمل أن تغلق جميع متاجره البالغ عددها 400 متجرًا بحلول أوائل أكتوبر مع فقدان أكثر من 12000 وظيفة.

وقال ماكفيت أن المتسوقين حققوا أقصى استفادة من مبيعات ويلكو الختامية، ومع ذلك، انخفضت مبيعات ويلكو مقارنة بالعام الماضى بسبب توجه المستهلكين إلى أماكن أخرى.


المتاجر البريطانية

التضخم فى بريطانيا

تراجع التضخم فى بريطانيا

الاقتصاد البريطاني

المملكة المتحدة

التضخم فى المملكة المتحدة



الموضوعات المتعلقة

تراجع معدل التضخم فى بريطانيا لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:23 ص

جارديان: التضخم فى بريطانيا لا يزال الأعلى بين دول الـG7 رغم تراجعه فى يونيو

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:23 م

معدل التضخم فى بريطانيا يتراجع إلى 7.9% خلال يونيو

الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:24 ص

"جولدمان ساكس": التضخم فى بريطانيا سيبقى خارجا عن السيطرة حتى نهاية عام 2025

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:37 ص

قمة بين حكومة سوناك وقادة صناعة الأغذية لمناقشة خفض التضخم فى بريطانيا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة