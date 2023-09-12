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الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر إنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الإعلامية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:36 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر إنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الإعلامية الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية في  العدد 36 (مكرر) الصادر بتاريخ  الثلاثاء 12  سبتمبر سنة 2023 قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية

 
بعد الاطلاع على الدستور و على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178 ) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5 .

 

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