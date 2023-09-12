النيابة تطلب تقرير اللجنة الآثرية في واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الأثار بالمطرية

كتب عبد الله محمود

طلبت النيابة العامة إرسال تقرير اللجنة الأثرية في واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الأثار داخل أحد المنازل بمنطقة المطرية، للتأكد عما إذا كان المنزل والمنطقة التي تم التنقيب فيها واقعة في نطاق المنطقة الأثرية من عدمه، بالإضافة إلى إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى في التمقيب عن الأثار بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات اللازمة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم داخل أحد المنازل، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عثر بداخلها على أدوات التنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمةا لتحجقيقات.