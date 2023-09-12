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المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى: نشكر مصر على مساندتها الدائمة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:14 م
المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى: نشكر مصر على مساندتها الدائمة اللواء أحمد المسمارى
كتب أحمد عرفة

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وجه اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، الشكر مصر على وقوفها الدائم إلى جانب ليبيا ودعم ومساندة متضررى العاصفة دانيال.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "نحن في مصاب واحد، وما زال الوضع صعب للغاية، والمياه تغمر أجزاء كبير جدا من منطقة الجبل الأخضر سواء في المنطقة الجبلة أو الصحراوية".
 
وتابع اللواء أحمد المسمارى، أن فرق الإنقاذ توجه مصاعب كثيرا نظرا لأن الجثث تم رجفها بشكل كبير وهناك مناطق وعرة تتراكم فيها المياه، ومدينة درنة نقل 30 % نقل من اليابس إلى البحر، ولا يمكن العمل في البحر نظرا للأتربة بسبب العاصفة".
 
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الأمر كارثي، ونبذل جهود كبيرة، والجنود يقومون بعمليات إنقاذ في مدينة درنة، والإحصائيات غير دقيقة والضحايا عددهم كبير، وهناك آلاف القتلى وآلاف المفقودين وآلاف المصابين وأحياء وسيت بالأرض تمام.
 
وأوضح، أن المستشفيات أصبحت خارج الخدمة لأنها تضررت بسبب السيول، وليبيا تحتاج لكل أوجه المساعدات وتقدم بجانبنا في كل أزمات ليبيا.

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