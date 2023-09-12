اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العلاج الحر بالدقهلية يوصى بغلق 9 منشآت ويوجه إنذارات لـ20 أخرى مخالفة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:02 م
العلاج الحر بالدقهلية يوصى بغلق 9 منشآت ويوجه إنذارات لـ20 أخرى مخالفة شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.
 
وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 113 منشأة ، تشمل 63 عيادة غير مرخصة و 15 مستشفى وعيادة تخصصية، و 32 مركزاً طبياً و معملاً.
 
و أضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 20 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لـ 9 منشآت، وإعادة فتح واحدة، علاوة على فحص ٣ شكاوى 
 
وأشار "فؤاد" إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين، وتماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

الدقهليه

صحة الدقهليه

العلاج الحر

منشآت طبيه



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