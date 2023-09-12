الطب الشرعى يكشف كواليس مقتل مالك محل بالطالبية بسبب خلاف على سعر جراب هاتف

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة مالك محل هواتف بالطالبية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه ونجله بالمحل خاصته حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأشخاص لخلاف على سعر جراب هاتف محمول، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.