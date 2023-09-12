الرئيس الروسي يقدم تعازيه لليبيا في ضحايا الفيضانات

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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الخسائر الفادحة في الأرواح جراء الإعصار والفيضانات التي أعقبته.

وقال بوتين في رسالة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الخسائر البشرية العديدة والدمار واسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلادكم.. يرجى إيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا"، بحسب وكالة /تاس/.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لليبيا التي تعرضت لإعصار وفيضانات، قائلا "إننا نشاطر الشعب الليبي الصديق الألم والحزن.. وبالطبع، نحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".