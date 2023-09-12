اليوم السابع
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الداخلية تضبط صاحب مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:26 ص
الداخلية تضبط صاحب مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن حلمة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).
 
واسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج كثفت جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط متهم تجاوز الستين من العمر هارب من 3 أحكام بالمؤبد بإجمالى 75 سنة وحكم آخر بالإعدام، وذلك أثناء تواجده بدائرة السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وترحيله.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومحكوم عليه بالإعدام و3 أحكام أخرى محكوم عليه فيها بالمؤبد بالتردد على دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

 

 

 


هارب من حكم

تنفيذ الاحكام

الداخلية

اخبار الداخلية



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