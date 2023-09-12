الداخلية تضبط صاحب مجموعة صيدليات هارب من 215 سنة سجن

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط (مالك مجموعة صيدليات- مقيم بمحافظة القاهرة) محكوم عليه بالحبس 215 سنة وكفالات مالية فى 144 حكم قضائى).

واسفرت الجهود عن ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" وضبط (حاصل على دبلوم- مقيم بمحافظة الشرقية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 23 قضية "تبديد " وضبط (مالك مكتب مقاولات- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية "تبديد" وضبط (عامل- مقيم بمحافظة الأقصر) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 18 قضية "تبديد"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.