الداخلية تحرر سائقًا مختطفا فى الدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل مُقيمة بالقاهرة، بغياب زوجها (سائق) منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تقم بالإبلاغ وأضافت بتلقيها إتصال هاتفى من زوجها أخبرها خلاله أنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة كائن بدائرة المركز.

بالفحص تبين قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز بإحتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن وضبط المتهمين، وتبين تواجد المجنى عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال وبه سحجات متفرقة بالجسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر اثنين منهم بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالى بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول، إلا أنه لم يفى بذلك أو رد المبلغ المالى فعقدا العزم على إقتياده وإحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالى، وتم إستدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله قاموا بإقتياده بسيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهم" وإحتجازه بالمخزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.