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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء المكتب المركزى للأصدارات الذكية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:58 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء المكتب المركزى للأصدارات الذكية الجريده الرسميه
كتب عبد الله محمود

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نشرت الجريدة الرسمية في  العدد رقم 202 الصادر بتاريخ  الثلاثاء 12  سبتمبر سنة 2023 قرار وزير العدل، وتضمن القرار المنشور في الجريدة:
 
بعد الإطلاع على مواد القانون بشأن إنشاء مكتب التوثيق المركزى باسم "المكتب المركزى للأصدارات الذكية"، والذى يتبع مكتب الأمين العام، على أن يكون مقره بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول القمى بالجيزة، حيث يختص المكتب بأعمال توثيق المحررات عن بعد، ويتبعه فروع توثيق للأصدارات الذكية التي تختص بأعمال التوثيق المختلفة وكافة الإصدارات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتي ستشمل اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية. 
 
كما تضمن القرار أيضا إنشاء فرع للتوثيق باسم "وحدة الإصدار الذكى رقم 1"، والذى يتبع المكتب المركزى للإصدارات الذكية، على أن يكون مقره محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية بالتجمع الخامس، والتي تختص بأعمال التوثيق المختلفة وكافة الإصدارات الألكتروينة الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. 
 
المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 
 

الجريدة الرسمية

وزير العدل

مكتب التوثيق

للإصدارات الذكية

نظم المعلومات

التحول الرقمى



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