اليوم السابع
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والاستفادة من المخلفات بإعادة تدويرها..

التحالف الوطنى ينظم ندوة بقرية التل ببنى سويف لتوعية الصيادين بالحفاظ على نهر النيل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:36 م
التحالف الوطنى ينظم ندوة بقرية التل ببنى سويف لتوعية الصيادين بالحفاظ على نهر النيل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي
كتب محمود حسين

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أقامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ندوة عن حماية نهر النيل من الملوثات البيئة والاستفادة من مخلفات الصيد وإعادة تدويرها، في قرية التل بمحافظة بنى سويف، لتوعية الصيادين عن أهمية الحفاظ على نهر النيل.

المبادرة تساهم في توعية الصيادين عن أهمية الحفاظ على نظافة نهر النيل من المخلفات وتحقيق عائد مادى لهم ومناقشتهم وتوعيتهم في الندوة عن مسببات تلوث نهر النيل، ويتم التواصل مع الصيادين خاصة الذين يحتاجون لزيادة الدخل، ورحب الصيادون بالمبادرة وأكدوا أنها مفيدة لهم من الناحية المادية والبيئية.

وتعد المبادرة التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ضمن مبادرات التحالف الوطني، هي واحدة ضمن كثير من الخدمات التي تقدم للمجتمع بهدف تنمية المواطنين في جميع النواحي وتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع خطة الدولة لتنمية المجتمع.

 


التحالف الوطنى للعمل الاهلى

العمل الاهلى

بنى سويف

نهر النيل



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