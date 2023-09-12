اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ضمن "قطار خير التحالف"..

التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق قافلة شاملة فى بنى سويف.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:37 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق قافلة شاملة فى بنى سويف.. إنفوجراف قافلة بني سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قافلة شاملة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً فى بنى سويف

 

القافلة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية ضمن فعاليات مبادرة "قطار خير التحالف"

6b17d04e-1c29-4ac2-a5b1-732e8d13d19b

الفعاليات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

 

تتضمن الشاحنات كميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات

aca965e1-d85f-4ff6-a9a5-e29589e00f6f

كما تتضمن جواكت مدرسية، ألحفة فايبر، وحلوى المولد، ولعب أطفال، وشنط صحية للأطفال، وقطع ملابس، وكراسى متحركة، ونظارات طبية وغيرها من المساعدات

 

شارك فى القافلة 12 كيانا وهي:

مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربى، مؤسسة الجارحى وجمعية الأورمان، بنك الطعام المصرى، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة

 

تم تنظيم ندوة بقرية التل ببنى سويف لتوعية الصيادين بالحفاظ على نهر النيل والاستفادة من المخلفات بإعادة تدويرها


التحالف الوطنى

العمل الاهلى

بنى سويف

قطار خير التحالف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة