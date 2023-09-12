البيت الأبيض يستعد لارتفاع حاد فى معدلات الفقر .. "ذا هيل" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

يستعد البيت الأبيض لارتفاع حاد في معدل الفقر في الولايات المتحدة، بعد انتهاء توسيع الائتمان الضريبي للأطفال (CTC) في فترة الوباء.

قالت صحيفة ذا هيل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين حاربوا دون جدوى العام الماضي لتمديد نسخة موسعة من البرنامج الذي بدأ خلال ذروة الوباء وانتشل ملايين الأطفال مؤقتًا من الفقر.

من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي حول الفقر والدخل والتأمين الصحي، وستكون بيانات الفقر الجديدة بمثابة ضربة قوية لبايدن، الذي يمكن أن تتوقف حملته لإعادة انتخابه على شعور الأمريكيين تجاه الاقتصاد.

وقال مجلس المستشارين الاقتصاديين (CEA) إنه يتوقع "ارتفاع حاد" في مقياس الفقر التكميلي، الذي يقيس الدخل والمزايا بالإضافة إلى البرامج الحكومية مثل استرداد الضرائب وطوابع الغذاء.

وقالت CEA: "لفهم سبب احتمال حدوث ذلك في عام 2022، من المهم أن نتذكر ما حدث في عام 2021".

وفقا للتقرير، أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القانون المعزز 2021، مما يعزز الائتمان المؤهل للآباء الذين يمكن أن يحصلوا على 3000 دولار لكل طفل فوق سن 6 سنوات و3600 دولار لكل طفل دون سن 6 سنوات.

وكتبت CEA أن برنامج CTC المعزز وحده انتشل ما يقرب من 3 ملايين طفل من الفقر في عام 2021 وخفض معدل فقر الأطفال بأكثر من 40 بالمائة في عام 2021، وانتهى التوسع في ديسمبر 2021، ولم يتمكن الديمقراطيون من إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإعادته منذ ذلك الحين.

كان الحد من فقر الأطفال على المدى الطويل هدفًا لبايدن منذ توليه منصبه، ويحرص الرئيس وزملاؤه الديمقراطيون على الترويج لفوائد الخطة الاقتصادية التي يطلق عليها "بايدنوميكس" مع اقتراب موعد انتخابات 2024 بعد عام تقريبًا.

وألقى الجمهوريون باللوم على بايدن في ارتفاع التضخم الذي بدأ بعد وقت قصير من توليه منصبه، على الرغم من تسارع نمو الأسعار في جميع أنحاء العالم في أعقاب الوباء.

لكن الرسائل المتعلقة بالاقتصاد لم تكن سهلة بالنسبة لإدارة بايدن؛ تعتبر اقتصادات بايدن نقطة نقاش رئيسية للإدارة خلال الحملة الانتخابية، حيث يظهر متوسط استطلاعات الرأي ان 58% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن الاقتصادي.