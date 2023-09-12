ارتفاع معدل الفقر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2010

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ارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة، بنسبة 4.6 نقطة مئوية في عام 2022، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، وهي أول زيادة له منذ عام 2010.

وبحسب بيان صدر عن المكتب ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، ارتفع مقياس الفقر التكميلي، الذي يقيس الدخل والمزايا بالإضافة إلى البرامج الحكومية، مثل استرداد الضرائب وطوابع الغذاء، إلى 12.4% في عام 2022.

ووجدت البيانات أيضًا، أن معدل فقر الأطفال ارتفع بأكثر من الضعف، من 5.2% في عام 2021 إلى 12.4% في عام 2022، كما ارتفعت المعدلات أيضًا بالنسبة للأعمار من 18 إلى 64 عامًا والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.



بالإضافة إلى ذلك، كشفت البيانات أن 92.1% من سكان الولايات المتحدة حصلوا على تغطية تأمين صحي لعام 2022 بأكمله أو جزء منه، مقارنة بـ 91.7% في عام 2021.

ووجدت أيضًا أن متوسط دخل الأسرة الحقيقي انخفض بنسبة 2.3% من 76 ألفا و330 دولارًا في عام 2021 إلى 74 ألفا و580 دولارًا في عام 2022.