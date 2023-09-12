أمطار خفيفة على مدينة السادات فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة نتيجة موجة الطقس السيئ التى محافظات الجمهورية ومنها محافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

ويتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.



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