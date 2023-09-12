وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعرب عن خالص تعازيها وتعاطفها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا.

واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب غزارتها، ما تسبب بفيضانات وسيول، الأمر الذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.