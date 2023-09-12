أخبار مصر.. إعلان الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء بالمغرب وليبيا ضحايا الكوارث

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: دعم فورى وإغاثى جوًا وبحرًا للأشقاء فى ليبيا والمغرب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم بعدد من قادة القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب

كما أكد الرئيس السيسى تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء فى المغرب وليبيا.

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء وانخفاض الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير بمجرد دخولها الأراضى المصرية وتبقى منها منخفض جوى أثر بالأمس على المنطقة الغربية وتزامن معه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا عملا على حالة من عدم الاستقرار بالأمس فى الأحوال الجوية، وبخاصة فى محافظة مطروح.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تساقطت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية فى بعض الأماكن، ونشاط الرياح كان مثيرًا للرمال والأتربة أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وبخاصة فى سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس".

غلق كلى لمحور المشير فى الاتجاه القادم من نفق التسعين لمدة 10 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .. وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى .. مما يستلزم الغلق الكلى فى الإتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد على فهمى مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة الموازى لمحور المشير ، بداية من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023 ولمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تسجل 2195 جنيها فى مستهل التعاملات

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2195 جنيها، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1923 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 2509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها .

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.

الجنيه الذهب 17560 جنيها.

التعليم توجه بمتابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية والرسوم المقررة والزيادة المحددة وأيضا الكثافات الطلابية وتدريس مواد القومية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مدرسة تخالف وخاصة من تقوم برفع وزيادة المصروفات تخالف المسموح بها، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى بالمدارس الرسمية والخاصة.