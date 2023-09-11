3 وصفات لعمل سلطة غنية بالبروتين تفيد الرياضيين والراغبين فى إنقاص الوزن

كتبت مروة محمود الياس

طبق السلطة التقليدي المكون من الطماطم والخيار والخس، لم يعد هو المسمى الأبرز فى عالم السلطات، فقد أصبحت مكونات السلطات تفوق الخيال، من البروتين المتنوع حيواني ونباتي، فضلا عن الحبوب بأنواعها، والبيض والجبن بأنواعه، وغيرها من المكونات التى تفرز لنا وجبه متكاملة العناصر، قليلة السعرات، متزنة الفيتامينات، كثيرة البروتين، غنية بالفائدة.

وفقا لتقرير نشر بموقع eating well فإن السلطة تعد وجبة متكاملة قائمة بذاتها، إذا ما جعلت مكوناتها تكتمل، وتعبر عن حاجات جسمك اليوم وحصصك الغذائية، من بروتين ونشويات ودهون صحية مطلوبة لعملية إنقاص الوزن بشكل صحى، وبتمام الفائدة وغيرها، ويوضح التقرير ثلاث من السلطات الصحية المفيدة للرياضيين والراغبين فى إنقاص الوزن بصحة، يمكن إعتمادها وجبة غذاء أو عشاء.

سلطة الدجاج سلطة مكونة من شرائح صدر دجاج مسلوق ومقطع، مضاف إليه شرائح الكرنب المسلوق، فضلا عن الخس وقليل من عصير الليمون، إضافة إلى قطع مخلل الهالابينو الحار صاحب النكهة وهو إختيارى، مع إضافة الجبن الفيتا، وصفه سهلة غنية بالبروتين الحيوانى، والألياف المشبعة.



سلطة السمك والشبت قطعة من سمك السالمون، مقطعة مضاف إليها بعض من أوراق الشبت، والكرنب البنفسجي، إضافة إلى قطع الجزر المبشور، هذه السلطة غنية جدا بالدهون الصحية التى يحتاجها أصحاب النظام الصحى والراغبين فى التخسيس، فضلا عن احتوائها على البروتين.