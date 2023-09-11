وزير الخارجية الأمريكى يقدم تعازيه لنظيره المغربى فى "ضحايا الزلزال"

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قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعازيه لنظيره المغربي ناصر بوريطة في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن وبوريطة بحسب بيان أصدره اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، ونشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

ووفقا للمتحدث، أعرب بلينكن عن حزنه العميق وقدم تعازيه لبوريطة والشعب المغربي في الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال.

وناقش الوزيران سبل دعم الولايات المتحدة للحكومة المغربية للاستجابة الإنسانية لهذه المأساة، كما تعهدا بالبقاء على اتصال وثيق مع استمرار جهود الاستجابة.