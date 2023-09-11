اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الأمريكى يقدم تعازيه لنظيره المغربى فى "ضحايا الزلزال"

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:22 م
وزير الخارجية الأمريكى يقدم تعازيه لنظيره المغربى فى "ضحايا الزلزال" وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعازيه لنظيره المغربي ناصر بوريطة في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.
 
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن وبوريطة بحسب بيان أصدره اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، ونشره الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.
 
ووفقا للمتحدث، أعرب بلينكن عن حزنه العميق وقدم تعازيه لبوريطة والشعب المغربي في الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال.
 
وناقش الوزيران سبل دعم الولايات المتحدة للحكومة المغربية للاستجابة الإنسانية لهذه المأساة، كما تعهدا بالبقاء على اتصال وثيق مع استمرار جهود الاستجابة.

زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

زلزال المغرب

زلزال المغرب اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب

زلزال المغرب كام ريختر

زلزال المغرب 2023

عاجل زلزال الآن

زلزال

زلزال اليوم صباحا

زلزال مباشر

اليوم السابع بلس

زلزال المغرب 2023

سبب زلزال المغرب

كام ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب 1969

توقعات زلزال المغرب اليوم

ضحايا ومصابين زلزال المغرب

زلزال الدار البيضاء اليوم

عاجل زلزال الآن

زلزال مكناس

زلزال الدار البيضاء

زلزال الحسيمة اليوم

المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023

زلزال اليوم 2023

المدن التي ضربها الزلزال في المغرب

هل سيعود زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة