وزيرة الخزانة الأمريكية: "نشعر بتفاؤل كبير" بشأن الهبوط الاقتصادي الناعم

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أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن "تفاؤل كبير" بشأن قيام الولايات المتحدة بهبوط اقتصادي ناعم دون الركود.



جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجنب الركود مع الاستمرار في احتواء التضخم أثناء مقابلة أجرتها الوزيرة الأمريكية خلال عودتها من حضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت يلين، في المقابلة الخاصة التي نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أشعر بتفاؤل كبير بشأن هذا التوقع، أعتقد أنك يجب أن تقول إننا نسير على طريق يبدو هكذا تمامًا".



وأضافت يلين: "كل مقياس للتضخم في طريقه إلى الانخفاض"، مضيفة أن بعض المؤشرات في سوق العمل، مثل ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8% وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.2%، "أمر مهم وجيد".



وتابعت أن الصين لديها القدرة على تعديل سياساتها الاقتصادية إذا اختارت القيام بذلك.



وأشارت يلين إلى أن مجموعة العشرين "تظل المنتدى الرئيسي للتعاون العالمي".



وفي حين انخفض التضخم منذ ذروته البالغة 9.1% في يونيو الماضي، إلا أنه ارتفع للمرة الأولى هذا العام في يوليو بنسبة 3.2%. وكانت هذه أول زيادة بعد 13 شهرًا من انخفاض التضخم، لكن هذا لا يعني أن معدلات التضخم المرتفعة ستعود.



وبحسب "ذا هيل"، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان ينبغي عليه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة لعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.