لندن (أ ش أ)

أعربت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، كيمى بادينوك، عن بالغ تعازيها للشعب المغربى فى ضحايا الزلزال الذى خلف آلاف القتلى والجرحى.

وقالت بادينوك - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، "المغرب يواجه مأساة مروعة، وهذا يتطلب أن نقوم بكل ما في وسعنا لدعم الشعب المغربي، وسأنظر في ما يمكنني القيام به بنفسي كوزير للأعمال والتجارة من أجل تقديم الدعم". وكان زلزال عنيف قد ضرب المغرب في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي، وتسبب في دمار هائل بالبلاد وخسائر ضخمة في الأرواح والمنشآت.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل الوصول إلى ضحايا الهزة الأرضية بمنطقة الحوز المغربية، حيث لجأت إلى طائرات الهليكوبتر لنقل المساعدات الإنسانية الطارئة للساكنة القريبة من مركز إيغيل الذي يعد بؤرة الزلزال، بالنظر إلى صعوبة المسالك الجبلية التي عمقت عزلة القرى نتيجة الانهيارات الصخرية المتكررة.

ووفق موقع " هسبريس" تحوم الطائرات العسكرية حول القرى المعزولة بجبال الحوز، لتوزيع القفف الغذائية على الأسر المحلية بعد وصول الطائرات إلى المداشر التي طالتها الهزة الأرضية، خاصة بقرى تينمل وتلات نيعقوب وإجوكاك، الأمر الذي خفف معاناة الساكنة التي ظلت بدون طعام طيلة ساعات.

كما استغلت القوات العمومية الطائرات العسكرية من أجل نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفيات مدينة مراكش، على اعتبار أن الطريق الجبلية المؤدية إلى قرية إجوكاك شهدت عدة انهيارات صخرية، الأمر الذي أخر وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.