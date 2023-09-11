وقالت بادينوك - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، "المغرب يواجه مأساة مروعة، وهذا يتطلب أن نقوم بكل ما في وسعنا لدعم الشعب المغربي، وسأنظر في ما يمكنني القيام به بنفسي كوزير للأعمال والتجارة من أجل تقديم الدعم".

وكان زلزال عنيف قد ضرب المغرب في وقت مبكر من صباح يوم السبت الماضي، وتسبب في دمار هائل بالبلاد وخسائر ضخمة في الأرواح والمنشآت.