والدة طفلة من ذوى الهمم: دعم كبير ومبادرات خدمية لذوى القدرات الخاصة فى عهد الرئيس السيسى

قالت سمية أبو زيد، بنت محافظة بورسعيد، ووالدة بطلة ذوي الهمم "سلمي طلعت شبانة"، الحاصلة على المركز الثالث عالمياً في السباحة في بطولة العالم الأخيرة في ألمانيا، وحصلت أيضا على المركز الأول عالمياً في اليونان 2011، وتمارس 7 رياضات، إن الاهتمام بذوي الهمم في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، غير مسبوق.

وتابعت أن ذوى الهمم الآن يتلقون دعما كبيرا من الدولة في عهد الرئيس السيسي، مضيفة أن تكافل وكرامة يستفيد منها ذوى الهمم بشكل كبير، مثل شراء الملابس، كما أن أطفال ذوى القدرات أصبحوا يمارسون الرياضة بشكل كبير، ويشاركون فى بطولات دولية.

وأكدت، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل العديد من الأمور الجديدة لهم، فقد تم فتح المراكز لهم وهناك اهتمام كبير من الدولة بهم، موضحة أنه بالنسبة لتكافل وكرامة يستغلها الكثير من أهلهم وذويهم في تدريب أولادهم وشراء احتياجاتهم قبل المدارس والأعياد، حيث يفيد فئة كبيرة من الناس، رغم أنه له شروط لكنه يستفيد منه الكثيرون.

وأضافت، أن هناك تخفيضات للرحلات والطيران يستفيد منها ذوى الهمم، وأشارت إلى تخفيضات السفر بتخفيضات 50%، مشيرا إلى كثير من المبادرات الخدمية التى تقدمها الدولة إلى ذوى القدرات الخاصة من أجل الارتقاء بهم والعمل على تحسين مجتمعهم ودمجمهم فى المجتمع.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للرياضات في النوادي: "الموضوع ما شاء الله اتسع جدا فالأول لم يكن بها هذا العدد ممن يمارس الرياضات المختلفة من ذوي القدرات الخاصة، أو يشارك في البطولات فبالتالي يعطيهم فرصة أكبر للمشاركة"، مشيدة بطريقة الدمج المفيدة جدا لهم حيث يتعاملون مع الأولاد الأصحاء مما يجعلهم يكسبون الخبرات وتنمو مواهبهم بشكل أكبر، وهناك تقدم كبير خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وأضافت، أنه من أهم القرارات أيضا التي تفيد أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة تفعيل قرار توقيع خصم 50% علي الأتوبيسات علي كل كارنيه للإعاقة، والذي لم يكن تم تطبيقه من قبل رغم وجود القرار، وحتي في رحلات الطيران يوجد تخفيض أيضا لأولادنا ونحن سعداء جدا بهذا الاهتمام.