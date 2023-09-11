ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 11/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 24: 4
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:26
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:29
موعد صلاة المغرب 7:13 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:03
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:20 م
موعد صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:10 م
وقت صلاة المغرب 6:55 م
وقت صلاة العشاء 8:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:13
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