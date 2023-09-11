وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، ومنع دخول الروس بسيارات مسجلة في روسيا ونقل بعض الأغراض الشخصية من بينها الهواتف الذكية وغيرها "مجرد عنصرية"، كما أنها ليست سياسة العقوبات، وليست أيضا مسألة خلق بعض الفوائد الإضافية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الغارق وإنما هي عنصرية بشكلها التقليدي.

كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنه كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، يُمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات العسكرية قامت بالتصدي لهجمات الجيش الأوكراني على مختلف المحاور، وكبدته خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان - إن الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" الروسية على محور كوبيانسك، استهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا التابعة لمقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خاركوف، بلغت 80 عسكريا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر "دي- 30، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي".

وأكدت أن القوات الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 20 عسكريا أوكرانيا على محور خيرسون، وتدمير ثلاث سيارات.